Фото пресс-службы администрации Ставрополя Субботник

Со 2 по 30-е сентября на Ставрополье пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Его инициатором выступило Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. В рамках субботника запланированы санитарная уборка и благоустройство населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, придорожных и лесных полос. Среди важных дел и ликвидация несанкционированных свалок. Также пройдут конкурсы по экологической тематике.