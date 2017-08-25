Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Рейтинг самых читающих российских городов, в который вошел и Ставрополь, составило на основе социологического опроса маркетинговое агентство ZOOM MARKE. Ответы респондентов в возрасте от 19 до 61 года (всего 4800 опрошенных) показали, что 72% россиян читают не реже одного раза в две недели. Но редко читают бумажную версию (18%), предпочитая не платить за книги, однако же в библиотеки ходит только 6%, в основном люди скачивают литературу в интернете (68%). 22% опрошенных любят слушать аудиокниги, но 35% отметили, что не могут воспринимать текст на слух. Жанровое предпочтение таково: детективы, фантастика, классика и историческая литература.

Самые читающие люди живут в Москве, второе место по количеству читающих жителей занимает Новосибирск, третье – Нижний Новгород.

Всего в рейтинге 33 города, замыкает его Курск.