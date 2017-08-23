В Железноводске завершились XX краевые молодежные казачьи игры, организованные при поддержке правительства Ставропольского края.

Фото пресс-службы администрации Железноводска

В них принимали участие 19 команд – более 250 юношей и девушек в возрасте 15-17 лет со всего Ставрополья, а также из соседних республик.

В программе соревнований были полиатлон, казачья полоса препятствий (эстафета), конкурс «Летний биатлон», стрельба на меткость, плавание, конкурс казачьей песни «У походного костра», испытание на эрудицию «Страницы истории казачества». По итогам всех испытаний, лучший результат показали юные казаки Железноводского городского казачьего общества. На втором месте ребята из Терско-Малкинского окружного казачьего общества (Республика Кабардино-Балкария), на третьем – казачата Горячеводского казачьего общества.

Победители были награждены ценными призами и почетной грамотой атамана Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего войска. Поздравляя ребят и их наставников с завершением игр, атаман СОКО ТВКО Александр Журавский отметил, что соревнования стали популярными и проводятся на высоком уровне, благодаря подготовительной работе с детьми, которую проводят казаки в районах и городах Ставропольского края и соседних республик. Он поблагодарил руководителей команд, а также всех, кто принимал участие в организации игр.

Фото пресс-службы администрации Железноводска

В этом году на проведение молодежных казачьих игр из государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» было выделено 1 миллион 411 тысяч рублей. Средства затрачены на питание участников, организацию пребывания в лагере, а также на приобретение ценных призов – спортивного инвентаря и туристического снаряжения.