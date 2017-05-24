Законопроект, вводящий упрощенную процедуру банкротства физических лиц, согласован в Минфине России. Один из самых спорных моментов этого документа – разрешить будущему банкроту участвовать в судах самостоятельно, без помощи арбитражного управляющего, услуги которого весьма недешевы.

Роман Савичев

О плюсах и минусах предлагаемых новаций мы получили комментарий постоянного эксперта рубрики «Законный интерес» Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного в профессиональном сообществе одним из крупнейших в России.

– Напомню, сам закон о банкротстве физлиц вступил в силу с октября 2015 года, однако, вопреки ожиданиям, не стал «спасательным кругом» для подавляющей части должников, – говорит Роман Савичев. - Камнем преткновения оказались дороговизна и сложность самой процедуры – по разным оценкам, от 46 тысяч рублей до 55 тысяч. И это без учета затрат на юридические услуги! Между тем арбитражные управляющие запрашивают со своих потенциальных клиентов-банкротов 150 – 200 тысяч рублей в зависимости от региона и сложности дела.

Понятно, что человек, влезший в финансовую кабалу и у которого дома, что называется, шаром покати, вряд ли отложил на черный день пару сотен тысяч на случай оплаты процедуры банкротства. В результате эффективность этого закона, на мой взгляд, оказалась ничтожно малой. За год с небольшим его действия банкротами признаны чуть больше 1000 россиян. Между тем, по данным Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, предоставивших информацию порталу «Право.ru», число проблемных должников (с просрочкой свыше трех месяцев по кредиту на сумму более 500 тысяч рублей) превысило на начало 2017 года 600000 человек!

По разным оценкам, с момента действия закона суды признали несостоятельными около 25 тысяч человек (в основном это индивидуальные предприниматели), чьи долги зашкалили за триллион рублей. В итоге возникает парадоксальная ситуация, при которой избавиться от долгов могут себе позволить только состоятельные люди. Между тем очевидно, что всех граждан нужно «разгружать» от долгов – даже вопреки пожеланиям мощного банкирского лобби. И ситуация может поменяться уже весной следующего года, когда в нашей стране, как ожидается, заработает упрощенная схема банкротства физических лиц. И надеюсь, она реально будет ориентирована на тех, кто действительно находится в бедственном положении и не может оплатить процедуру в том объеме, в котором требуется сейчас.

Поправки в закон об упрощенной процедуре банкротства физлиц целый год параллельно разрабатывали Минэкономразвития (МЭР) и Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подход к делу у них несколько разнится (хотя есть и много схожих моментов), но главный «либерализм» МЭР заключается в предложении разрешить будущему банкроту вести ряд процедур без помощи арбитражного управляющего, за которую нужно платить, как я уже говорил, неподъемные суммы. Ожидаемо, что это предложение вызвало шквал негодования со стороны управляющих.

Понятно желание снизить финансовое бремя должника, который собирается идти по нелегкой стезе банкрота. Однако как юрист могу заверить, что процедура эта – сбор справок, экспертных заключений и т.д. – весьма сложна и возможность ее проведения гражданином самостоятельно, без помощи специалистов, вызывает большие сомнения. Кстати, и в Минюсте считают, что низкий уровень финансовой грамотности должников не позволяет пренебречь услугами посредников – арбитражных управляющих. Однако Минюст не исключает, что расходы особо бедных банкротов оплатит государство. На мой взгляд, такой шаг будет действительно гуманным и позволит воспользоваться банкротством «по упрощенке» значительному числу должников.

Итак, согласно нынешней редакции законопроекта, рассчитывать на упрощенную процедуру банкротства смогут граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чья задолженность составляет не менее 50 тысяч рублей, но не более 700 тысяч (раньше – 900 тысяч). Изменился в документе еще один аспект: ежемесячный доход потенциального банкрота за последние полгода не должен быть больше 50 тысяч рублей. Прочие условия для упрощенного банкротства остались прежними: за последние полгода должно возникнуть не более 25 процентов долга, в течение года гражданин не вправе отчуждать имущество дороже 2 млн рублей, а также проводить безвозмездные сделки по отчуждению имущества дороже 200 тысяч. С даты последней реализации имущества по «упрощенке» должно пройти 10 лет и не меньше 5 лет после реструктуризации долгов. При этом у банкрота не должно быть больше 10 кредиторов и непогашенной судимости по экономической статье.

В общем, думаю, уже сегодня потенциальные банкроты могут примерить на себя механизм упрощенного банкротства, который, безусловно, будет запущен. Тем более что и государство заинтересовано в том, чтобы наиболее незащищенные в финансовом плане должники поскорее вернулись в экономический процесс. Однако все-таки не стоит тешить себя иллюзиями, что освобождение от финансовых обязательств по «упрощенке» будет комфортным.