Фото: пресс-служба министерства культуры СК Фото: пресс-служба министерства культуры СК

С 13 марта по 22 июня длилось очно-заочное обучение преподавателей детских художественных школ и школ искусств Ставрополья. В связи с введением обязательных профессиональных стандартов для работников культуры, переподготовку проходил 31 человек. Программа предназначена для тех учителей, у которых должность не соответствует их основной специальности, сообщают в пресс-службе министерства СК.

Обучение проходило в два этапа. Участники получали психолого-педагогические знания и предметные. А в качестве культурного развития посещали музеи, галереи и концерты.Наставниками выступали ведущие преподаватели Ставропольского краевого художественного училища.

Ученики сдали экзамен и получили дипломы, в которых теперь значится «преподаватель».