С 13 марта по 22 июня длилось очно-заочное обучение преподавателей детских художественных школ и школ искусств Ставрополья. В связи с введением обязательных профессиональных стандартов для работников культуры, переподготовку проходил 31 человек. Программа предназначена для тех учителей, у которых должность не соответствует их основной специальности, сообщают в пресс-службе министерства СК.
Обучение проходило в два этапа. Участники получали психолого-педагогические знания и предметные. А в качестве культурного развития посещали музеи, галереи и концерты.Наставниками выступали ведущие преподаватели Ставропольского краевого художественного училища.
Ученики сдали экзамен и получили дипломы, в которых теперь значится «преподаватель».