Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО

В центральной библиотеке села Дивного много лет действует клуб «Надежда», руководит которым Лариса Ковалёва. Возраст участников – от 55 до 80 лет. На его счету много интересных мероприятий как клубных, так и выездных. Недавно список этот пополнился поездкой в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дубки».

Темой творческой встречи стала береза – один из символов России. Библиотекари рассказали много интересного об этом удивительном дереве, которое вдохновило не одно поколение писателей, поэтов, музыкантов и художников. А еще береза лечит, дает живительную силу банному венику, поит соком. Дошли до нас берестяные грамоты – письменные свидетельства событий, которые происходили много веков назад. Первая из найденных археологами грамот датируется одиннадцатым веком. Из бересты народ изготавливал лапти, корзины, туеса. Нет, пожалуй, дерева на земле более универсального, чем береза.

Жители дома-интерната активно участвовали в викторине, наперебой вспоминали пословицы и поговорки, пели вместе с гостями песни на заданную тему. Приятным сюрпризом для них стало выступление активистов клуба «Надежда», которые исполнили танец «Во поле березонька стояла».

Ну и напоследок самодеятельные артисты заставили зрителей от души посмеяться: Виктор Билько и Василий Кобыляцкий, нарядившись в русские сарафаны, показали спектакль-песню «Ах, мамочка!».