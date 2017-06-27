Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фото пресс-службы губернатора СК
Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фото пресс-службы губернатора СК
Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фестиваль на Комсомольском озере в Ставрополе в День Молодежи
Фото пресс-службы губернатора СК

В Ставрополе в День Молодежи фестиваль  «Молодежная столица» объединил горожан.  Прекрасного настроения собравшимся пожелал на открытии губернатор края Владимир Владимиров.

Множество спортивных конкурсов прошло в этот день: воркаут, паркур, стритбол, волейбол, заезд на гироскутерах...

Также в рамках фестиваля состоялся городской чемпионат по танцам. Участники развлекались в конкурсе караоке и слушали выступление приглашенных групп. А кинофестиваль короткометражки  «КАДРиль» познакомил молодежь с работами российских режиссеров, сообщили в пресс-службе думе СК.