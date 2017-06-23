Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

В 18:28 26 июня пришло сообщение о крушении легкомоторного самолета. Пилот погиб. Падение произошло в районе хутора Грушевого, вблизи от аэродрома «Хуторской» . 42 человека и 14 машин выехали на место, сообщают в ГУ МЧС России по СК.

Доследственная проверка прояснила, что 70-летний мужчина, управлявший воздушным судном, не справился с управлением, в результате чего произошло падение. Будет принято процессуальное решение, информируют в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.