Фото: спортклуб «Борец»

В городе Степанакерте в Нагорно-Карабахской Республике состоялся VIII Международный турнир по борьбе самбо на призы дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна среди спортсменов 1999 – 2001 годов рождения.

За награды соревнований боролись около полутора сотен участников. Среди российских спортсменов успешно выступил наш земляк Вардкез Акопян. В весовой категории свыше 87 кг он не дал своим соперникам ни единого шанса и стал победителем турнира. Вардкез награжден кубком, медалью и денежным призом. Он является членом сборной России по самбо и в октябре этого года будет представлять нашу страну на первенстве мира в Сербии. Науку побеждать талантливый спортсмен осваивает под руководством опытных наставников — мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Т. Атояна и Д. Хакуринова.