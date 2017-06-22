В Кисловодске завершились XXVIII открытые Всероссийские соревнования на кубок ГТРК «Ставрополье» по художественной гимнастике, организованные министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и краевой федерацией художественной гимнастики совместно с администрацией города-курорта.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Парад закрытия Всероссийских соревнований Фото: Николай БЛИЗНЮК На верхней ступеньке пьедестала – абсолютная победительница турнира – Анастасия Контарева Фото: Николай БЛИЗНЮК «Благодарственное письмо «Ставропольской правде» Фото: Николай БЛИЗНЮК Заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин поздравляет призеров турнира и благодарит спонсоров

В течение четырех дней более 300 участниц из 15 регионов России боролись за победу в турнире, который более четверти века способствовал становлению многих звезд отечественной художественной гимнастики. Вот и нынешние состязания, по мнению начальника сборной команды России Галины Романовой, показали, что подрастает хорошая смена нынешним лидерам отечественной художественной гимнастики.

Состязания проходили на двух площадках. На Верхней базе ФГУП «Юг-Спорт», расположенной на горе Малое Седло на высоте 1242 метра над уровнем моря, проходили состязания в групповых упражнениях. Этот гимнастический ковер стал счастливым для ставропольских «художниц»: в трех из четырех программ групповых упражнений они вошли в тройку призеров. Так, по программе второго спортивного разряда третье место завоевала команда «Сияние» из Пятигорска. По программе кандидатов в мастера спорта пятигорская команда «Грация» заняла второе место. А по итогам выступлений по программе мастеров спорта наши девушки «оккупировали» почти весь пьедестал: на высшую ступеньку поднялась сборная команда Ставрополя, а на вторую – сборная команда Пятигорска. Им уступила в мастерстве даже команда Школы олимпийского резерва из Москвы.

А вот на ковре спортивного зала Кисловодского гуманитарно-технического института, где участницы турнира состязались в индивидуальных упражнениях, картина во время награждения была прямо противоположная: ни одна из ставропольских «художниц» в тройку призеров не попала. Наибольшее количество наград завоевали гимнастки из Краснодарского края и Ростовской области. Лишь по итогам состязаний по программам кандидатов в мастера и мастеров спорта на пьедестале почета кубанских и ростовских девушек немного потеснили гимнастки из Астрахани.

Не смогли ставропольские гимнастки составить серьезную конкуренцию и в борьбе за титул абсолютной победительницы. Кубок ГТРК «Ставрополье» завоевала ростовчанка Анастасия Контарева. Стоя на пьедестале, триумфатор турнира тепло поблагодарила прежде всего своего наставника заслуженного тренера России Антонину Иванову, а также всех, кто на высоком уровне организовал и провел эти состязания.

Затем главные организаторы турнира – заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин, президент краевой федерации художественной гимнастики Светлана Федунова и судья международной категории, Заслуженный тренер СССР и России Эмма Овсянникова – вручили многим участницам специальные призы: за грацию, за очарование, за волю к победе и так далее.

Не скупились на благодарности и тем, кто способствовал успешному проведению соревнований. В частности, благодарственное письмо вручили газете «Ставропольская правда», которая на протяжении многих лет является информационным партнером этих соревнований.