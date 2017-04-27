38 членов жюри конкурса The prix de la photographie Paris (Px3), среди которых фотографы с мировым именем, редакторы ведущих изданий, владельцы галерей, арт-директоры, оценили талант фотографа «Ставрополки» Эдуарда Корниенко, присудив ему третье место в категории «Фотожурналистика». Он представил на суд экспертов серию снимков с открытого чемпионата Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Третье место в категории «Фотожурналистика» на международном конкурсе фотографии «Prix de la Photographie, Paris» (Px3) заняли эти снимки Эдуарда Корниенко Эдуард Корниенко

Фотографии нашего фотографа в этом году уже получили признание в Англии. Напомним, в престижном Международном конкурсе Sony WPA в номинации «Спорт» Эдуард занял второе место. Приятно, что и Франция оценила эти шедевры по достоинству. Третье место на международном конкурсе Px3 – очередное подтверждение таланта. За призовое место Эдуард получил сертификат, персонализированный пресс-релиз, а также логотип победителя для профессионального использования.

Кстати, работы конкурсантов рассматривали по судейской системе, которая является таковой из-за, если выражаться художественным языком, своей минималистичности: оценивают чистое искусство, к которому не примешивается личность автора. Ведь по правилам жюри не предоставляют об участниках никакой информации. Временно осиротевшим фотографиям присуждают баллы от 1 до 100 за оригинальность, креативность, исполнение и общее воздействие. Затем подсчитывают сумму баллов. Оценивают как профессионалов, так и любителей. Это одна из целей конкурса – открыть новые таланты и представить их творческому сообществу Парижа.

Занявшие призовые места фотографии будут выставляться в столице Франции, их опубликуют в полноцветном ежегодном издании. За первые места полагается денежный приз – 5000 долларов профессиональному фотографу и 2000 долларов – неспециалистам. Их получили работы Protestor's Eyes Джонатана Бахмана и DESFORMES Люка Иззо.

Редакция «Ставропольской правды» не устает поздравлять Эдуарда и точно знает, что он похвастается еще не одной наградой!