Фото: www.novomarevskaya.ru Фото: www.novomarevskaya.ru Фото: www.novomarevskaya.ru

В станице Новомарьевской состоялся большой праздник – юбилейный концерт «Любо, братцы, любо!», посвященный 10-летию фольклорного ансамбля «Миряне» и 240-летию образования Азово-Моздокской линии.

Ансамблем руководит лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» Владимир Кузнецов. Коллектив получил звание народного, неоднократно становился лауреатом всероссийских конкурсов и фестивалей.

Поздравить ансамбль приехали замечательные творческие коллективы: из Ставрополя «Вся Русь», из села Сенгилеевского «Славяне», из хутора Верхнерусского «Сретенье», из столицы донских казаков Новочеркасска ансамбль «Любо» и другие. Старинные казачьи песни исполнялись на разных диалектах, различались строением мелодии, особым оборотом речи, которую мы уже практически забыли. На концерте прозвучало много обрядовых, бытовых, военно-исторических, военно-патриотических песен казаков.

Многие песни исполнялись без музыкального сопровождения. Слушая их, невольно переносишься в давно минувшие времена, но они так созвучны с сегодняшним днем, поэтому воспринимаешь их с любовью, тревогой и какой-то ностальгической болью. Почти каждая песня сопровождалась импровизированными плясками, в которых принимали участие и зрители.