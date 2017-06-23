Развитие в Ставропольском крае использования природного газа в качестве моторного топлива в 2017 году позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 13 тысяч тонн.

Газовое топливо

Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов на выездном заседании федеральной рабочей группы в правительстве Ставрополья.

В 2017 году компании ООО «Газпром газомоторное топливо» и ПАО «НК «Роснефть» планируют создать крае 8 новых станций для заправки компримированным природным газом.

Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Максим Лобанов отметил Ставрополье в числе лидеров среди российских регионов развитию газозаправочной инфраструктуры. В настоящее время в регионе действуют 16 АГНКС.