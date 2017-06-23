На региональном этапе конкурса в крае выберут ставропольскую «Мисс УИС – 2017».

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

14 претенденток посоревнуются за это звание. Девушка должна работать в УИС не меньше тёх лет и быть отличным работником. Соревнования длятся два дня. В первый день проверяли физическую и огневую подготовку и знание регламентирующих нормативно-правовых актов. В рамках этих задач сотрудници УИС преодолели бегом один километр, вплавь 50 метров, стреляли из пистолета, демонстрировали навыки самообороны.

23 июня, на второй день конкурса, в ДК села Кочубеевского девушки покажут свою творческую сторону. Они исполнят музыкальную композицию, покажут навыки хореографии, озвучат отрывки из кино и многое другое.

По итогам двухдневных соревнований жюри, в составе которого руководство УИС, люди из сферы культуры и искусства, представители гражданского общества, выберет «Мисс УИС – 2017», сообщают в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.