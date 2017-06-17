Глава Ставрополья Владимир Владимиров приехал к 17-летнему юноше в больницу, который был случайно ранен при задержании сбежавшего преступника из зала суда.

Фото пресс-службы губернатора СК

Губернатор поговорил с самим парнем и его родителями. Врачи утверждают, что подросток находится в стабильном состоянии и его жизни ничто не угрожает. 10-летняя девочка, которую также зацепила пуля, сейчас дома с родителями, у нее были незначительные травмы.

Напомним, 22 июня 2017 года сотрудниками правоохранительных органов в Ставрополе была пресечена попытка побега мужчины, осужденного на восемь лет лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает следственное управление СК РФ по краю, следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе характер и степень причиненного вреда здоровью несовершеннолетним. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.