Наезд на пешехода в Кисловодске
Наезд на пешехода в Кисловодске
Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Столкновение в Кисловодске
Столкновение в Кисловодске
Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Наезд на велосипедиста
Наезд на велосипедиста
Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Наезд на пешехода со смертельным исходом в Минераловодском городском округе
Наезд на пешехода со смертельным исходом в Минераловодском городском округе
Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ни дня на Ставрополье не обходится без  ДТП, водители нарушают, пешеходы нарушают, человечких смертей становится больше.  Новый день 22 июня принес 9 происшествий.

В Минераловодском городском округе  «Форд Транзит» на федеральной трассе  «Кавказ» в полвторого ночи на 323 километре федеральной трассы  «Кавказ» задавил пешехода. Водитель пытался обогнать впереди идущую машину и наехал на 23-летнего парня, который стоял на проезжей части дороги, вблизи сплошной линии. 

В 12: 30 в Минводах  «Ниссан Кашкай» наехал на 11-летнего ребенка на велосипеде. Управлял машиной 79-летний мужчина без признаков опьянения. Детям не достигшим 14-летнего возраста запрещено кататься на велосипеде на дороге общего пользования. Полицейские выяснят причину нарушений у родителей.

В Кисловодске около часу ночи перевернулся автомобиль  «Хендэ Акцент» из-за превышения скорости без учета погоды. Опрокидывание произошло из-за наезда на бордюр и потери контроля управления. Два пассажира пострадали, а вот водитель остался невредим, сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.