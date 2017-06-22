Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Наезд на пешехода в Кисловодске Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Столкновение в Кисловодске Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Наезд на велосипедиста Фото: пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Наезд на пешехода со смертельным исходом в Минераловодском городском округе

Ни дня на Ставрополье не обходится без ДТП, водители нарушают, пешеходы нарушают, человечких смертей становится больше. Новый день 22 июня принес 9 происшествий.

В Минераловодском городском округе «Форд Транзит» на федеральной трассе «Кавказ» в полвторого ночи на 323 километре федеральной трассы «Кавказ» задавил пешехода. Водитель пытался обогнать впереди идущую машину и наехал на 23-летнего парня, который стоял на проезжей части дороги, вблизи сплошной линии.

В 12: 30 в Минводах «Ниссан Кашкай» наехал на 11-летнего ребенка на велосипеде. Управлял машиной 79-летний мужчина без признаков опьянения. Детям не достигшим 14-летнего возраста запрещено кататься на велосипеде на дороге общего пользования. Полицейские выяснят причину нарушений у родителей.

В Кисловодске около часу ночи перевернулся автомобиль «Хендэ Акцент» из-за превышения скорости без учета погоды. Опрокидывание произошло из-за наезда на бордюр и потери контроля управления. Два пассажира пострадали, а вот водитель остался невредим, сообщают в пресс-службе отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.