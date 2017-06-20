Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В Пятигорске семьи сотрудников управления по конвоированию состязались в конкурсе «Папа, мама, я – дружная семья», рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю. Учасникам предлагали совершить «Большую стирку», «Посадку картофеля», принять участие в «Перетягивании каната». Наградой стало вручение медалей и катание на лошадях. Праздник был нацелен не только на сплочение семьи, но и коллектива. Неформальное общение помогает лучше узнать друг друга, уверен заместитель начальника управления по конвоированию подполковник внутренней службы Сергей Шиянов.