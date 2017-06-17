Фото пресс-службы губернатора СК Николай Великдань

Совместную борьбу аграриев и УФНС с нарушениями на рынке оборота сельхозпродукции обсудили на совещании в министерстве сельского хозяйства Ставрополья.

Вёл его первый заместитель председательства регионального правительства Николай Великдань, участие приняли глава аграрного ведомства Владимир Ситников и руководитель УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина, сообщают в пресс-службе губернатора СК.

На совещании было предложено создать Хартию в сфере оборота сельхозпродукции. Компании выступающие за честную работу подпишут её и будут действовать согласно правилам. Прозрачность деятельности, постулируемая Хартией, утверждает Елена Афонина, будет выгодна сельхозтоваропроизводителям и торговцам. Владимир Ситников положительно отнесся к предложению, пообещав поддержку министерства. По его мнению необходимо объяснить аграриям выгоду подписания Хартии и сделать опрос, чтобы узнать мнения.

Уже 27 июня в здании УФНС по СК проведут разъяснительную работу с аграриями.