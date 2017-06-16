На заседании совета главных редакторов краевых и районных СМИ губернатор Владимир Владимиров напомнил, какая важная миссия возложена в современном мире на журналистов. Их глазами, в их интерпретации воспринимают люди происходящие в регионе, России и мире события.

Фото: пресс-служба губернатора СК Заседание Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Владимир Владимиров на заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК Марина Корнеева на заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК Ольга Лепилкина на заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК На заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК На заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК На заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края Фото: пресс-служба губернатора СК На заседании Совета главных редакторов СМИ Ставропольского края

«Много в крае делаем хорошего, но почти все остается за кадром федеральных СМИ, – отметил он. – Наиболее объективная и полная информация о происходящем появляется все же в местных изданиях».

Если же проанализировать, каким видят Ставрополье федеральные СМИ, то рисуется в целом далеко не самый лучший образ. Исследование на эту тему подготовила заведующая кафедрой журналистики, профессор СКФУ Ольга Лепилкина. Для анализа взят период с начала нынешнего года. Итак, о чем свидетельствует статистика? В среднем в день в федеральных СМИ появлялось 160 публикаций о Ставрополье, из них 40 негативных, 12 позитивных, остальные нейтрального содержания. В первую очередь подхватывается информация о крупных скандалах, случаях взяточничества, криминальных событиях, несчастных случаях. Новости со знаком «минус» пользуются наибольшим спросом. Особенно негативной стала тональность центральной прессы во второй половине мая, когда на Ставрополье пришла большая вода, от которой пострадали тысячи ставропольцев. Как говорится – «для кого война, для кого мать родна». «Региональщики» же освещали события мая разносторонне, рассказывая о потерях, которыми для земляков обернулся паводок, объективно не забывали и о том, что делает власть для помощи пострадавшим.

Как подчеркнула выступившая перед журналистами заместитель председателя правительства-министр финансов Лариса Калинченко, власть нуждается в информационной поддержке, которая в конечном итоге оборачивается пользой для родного Ставрополья. С 2005 года в регионе работает краевая программа поддержки местных инициатив. Активное участие в ней населения территорий позволяет сократить затраты на проведение торгов. По сути люди становятся соавторами исполнительной власти, предлагая проекты, участвуя в их реализации в качестве соинвесторов. Это одно из условий выделения бюджетных средств — пять процентов необходимой суммы вносит население. Кстати, такой подход гарантирует и более бережное отношение к сделанному. Пока в программе могут принять участие только сельские поселения. Однако на следующий год планируется увеличить финансирование местных инициатив и расширить список участников, включив в него и городские поселения.

Представитель Почты России рассказала о новом проекте ведомства — создании собственного подписного агентства. До сих пор подпиской периодических изданий занималось Межрегиональное агентство подписки (МАП). Сегодня на почтовых отделениях появился еще один подписной каталог, в который уже включено 182 издания. Почта России идет по пути новых технологий и предлагает онлайн-подписку через Интернет. На Ставрополье воспользоваться новацией не смогут 378 населенных пунктов, где нет Интернета. Но дело даже не в этом. Журналисты сомневаются: будет ли выгодно сотрудничество с Почтой России, если столько вопросов сегодня к доставке периодических изданий. Можно, конечно, подписаться и через агентство Почты России, а потом неделями ждать, когда газету те же почтовики положат в ящик подписчика.

Заместитель председателя краевой организации Союза журналистов России Марина Корнеева поблагодарила губернатора за основание нового для журналистов праздника — Дня краевой журналистики. Очень актуальным в связи с этим выглядит и увеличение премиального фонда для победителей краевого конкурса им. Германа Лопатина. Тем ценнее звание лауреата.

Главный редактор «Ставропольского репортера» Мария Коробко выступила с обращением в защиту сохранения сети киосков «Союзпечать». Документ, врученный губернатору лично в руки, подписан руководителями многих уважаемых СМИ края, в том числе «Ставропольской правды»..