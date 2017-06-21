Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

На дорогах Ставропольского края началась операция «Скорость». 800 случаев нарушения зафиксировано за 10 дней профилактических мероприятий.

27 автолюбителей двигались свыше допустимой скорости на 80 километров, 56 человек повторно нарушили скоростной режим более чем на 60 километров в час. Триста водителей могут лишить прав на срок до полугода – материалы направлены в суд. Около 600 нарушителей заплатят штраф в размере от 500 рублей до пяти тысяч.

Основное количество нарушителей выявляют на федеральной трассе «Кавказ», на объездных трассах КМВ и возле Буденновска. Поэтому там совершают регулярные рейсы скрытые патрули с ручным прибором измерения скорости, без функции удаления данных, сообщают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.