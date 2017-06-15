Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В Минсельхозе России подвели итоги промежуточного рейтинга по производству тепличных овощей. В целом по стране с начала года собрано почти 383 тысячи тонн продукции, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. В тройке лидеров – ведущих отраслевых производителей Краснодарский край, собравший 48 тысяч тонн тепличных томатов и огурцов, Ставропольский – 27 тысяч тонн и Татарстан – 21 тысяча тонн. При этом отмечено, что самые высокие темпы прироста продукции в нашем крае: в 1,8 раза выше уровня минувшего года.