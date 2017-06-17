В кисловодском литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» проходит XXVII «Шаляпинский сезон», посвященный 100-летию последнего пребывания великого певца в Кисловодске.

Торжественное открытие выставки «Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова»

Впервые приехав в город-курорт вместе с оперной труппой Владимира Любимова в 1899-м году, Шаляпин был покорен красотами горных пейзажей. И в последующие годы Федор Иванович вновь и вновь давал концерты и участвовал в оперных постановках в Кисловодском курзале. А в свой последний приезд в Кисловодск в 1917-м году в то время уже знаменитый в России и Европе бас сделал жителям и гостям курорта незабываемый подарок. В один из летних вечеров он вышел на балкон красивейшего особняка купца Ушакова, где ныне располагается музей «Дача Шаляпина», и запел для своих поклонников, собравшихся на привокзальной площади…

В рамках нынешнего «Шаляпинского сезона» в литературно-музыкальном музее была развернута выставка «Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова». Эта роль считается вершиной всего оперного репертуара певца. В 1908-м году во время русских Дягилевских сезонов в Париже Шаляпинский Борис, по признанию художника Бенуа, «…как обухом по голове, оглушил европейскую публику». На выставке представлены подлинные предметы из фондов Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Глинки: царский «коронационный» костюм, сценический грим, парик, подлинные фотографии и портреты Шаляпина-Бориса и Шаляпина-Варлаама, афиша Большого театра.

После торжественного открытия выставки состоялся грандиозный концерт оперных певцов в зале прилегающего к «Даче Шаляпина» санатория имени Семашко. В нем участвовали такие старожилы «Шаляпинских сезонов» как солист Большого театра России Федор Тарасов, солист Государственного Большого театра имени Алишера Навои Георгий Дмитриев, лауреаты международных и Всероссийских конкурсов Евгений Южин и Елизавета Канаузова. В этом году к ним впервые присоединились Народная артистка Республики Ингушетия Любовь Барахоева, приглашенный артист Волонской Королевской Оперы Юрий Зальцман (Бельгия), приглашенная артистка Норвежской Королевской Оперы Людмила Воробьёва и другие.

В последующие дни в музее «Дача Шаляпина» пройдут различные литературно-музыкальные программы, в том числе и с участием приглашенных артистов. Кульминацией же недели классической музыки станет торжественное закрытие XXVII Шаляпинского сезона, которое состоится 23 июня.