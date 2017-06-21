В редакцию «Ставропольской правды» пришло письмо от старейшего читателя газеты Владимира Шевченко, где он поднимает вопрос о судьбе рукотворного Ставропольского моря, о создании которого шла речь пару десятилетий назад.

Фото: из архива газеты «СП»

«Около 20 лет назад у властей краевого центра родилась идея, как кардинально помочь жителям города в организации летнего отдыха, – рассказывает Владимир Данилович. – В конце 80-х начал разрабатываться план создания, как говорили тогда, «Ставропольского моря — озера». Предполагалось с помощью мощных насосных станций перекачивать кубанскую воду из канала, питающего Сенгилеевское озеро, в Грушевое озеро и за год-два затопить прилегающую к нему котловину. Вокруг Грушевого озера располагаются большие площади непаханых плодородных земель. В последующие годы намечалось создать там крупный орошаемый массив, что позволило бы ускорить окупаемость затрат на строительство насосных станций. Кроме того, на вновь освоенных землях планировалось создать специализированное хозяйство, чтобы снабжать Ставрополь плодоовощной продукцией. К великому сожалению, с начала 90-х годов прошлого столетия работы по мелиорации земель в нашей стране, по сути, были свернуты и уменьшились более чем в 20 раз. Был похоронен и проект по созданию Ставропольского моря.

«По моему мнению, идею о затоплении Грушевой котловины можно реализовать, пустив воду в Кравцово озеро, – делится размышлениями Владимир Шевченко. – Необходимы деньги на проведение проектно-изыскательских работ, чтобы включить создание крупного водоема у хутора Грушевый в план инвестиционных проектов. Думаю, что свой вклад в реализацию этой задумки смогли бы внести и бизнесмены края». По мнению автора письма, если на берегу водоема построить хорошие пляжи, гостиницу, лодочную станцию, наладить автобусное движение, то у многих жителей края появилась бы альтернатива проведения отдыха: в семи километрах от краевого центра или на Черноморском побережье. Это место может стать привлекательным и для рыбаков. «Глубоко убежден, что осуществление этого важного проекта значительно ускорится, если за его организацию возьмется опытный руководитель, глава Ставрополя Андрей Джатдоев», – уверен В. Шевченко.

Прокомментировать поступившее в редакцию письмо мы попросили ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз». Озеро Кравцово, на основе которого предлагается создание Ставропольского моря, входит в «Перечень объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края», напомнили в ведомстве. В 1997 году на территории муниципального образования города Ставрополя был образован государственный природный заказник краевого значения «Кравцово озеро». Он является гидрологическим и создан с целью сохранения и восстановления его экосистемы, объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставрополья, а также ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Общая площадь заказника около 170 гектаров, из которых почти 74 приходится на земли, занятые водой.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона обеспечивает режим особой охраны заказника, в соответствии с которым введены запреты на такие виды деятельности, как сбор лекарственных и других растений, проезд и стоянка транспорта, выжигание травостоя, купание в водоемах и иные формы природопользования. Для развития экологического туризма на территории заказника разрешена рекреационная деятельность в специально предусмотренных для этого местах. Как альтернатива «Ставропольскому морю» на территории, прилегающей к деривационному каналу Ставропольской ГЭС, ИП Поповым формируется рекреационная зона отдыха с водоемами и возможностью любительского рыболовства. «Создание рекреации для отдыха населения г. Ставрополя на базе природного заказника «Кравцово озеро» нецелесообразно и невозможно», – говорится в официальном комментарии ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз».