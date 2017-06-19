Новые требования к контрольно-кассовой технике (ККТ) вступают в силу уже с 1 июля. В чем суть нововведений, рассказала журналистам краевых СМИ на пресс-конференции в управлении ФНС России по Ставропольскому краю его руководитель Елена Афонина. В разговоре принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в СК Кирилл Кузьмин.

Руководитель управления ФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина

Как считают налоговики, реформа обоюдовыгодна для малого бизнеса, покупателей и контролирующих органов. Теперь все ККТ должны быть оборудованы устройством, передающим сведения о произведенных расчетах в онлайн-режиме в налоговые органы. Это позволит исключить незаконные корректировки выданных ранее кассовых чеков.

Раньше эти сведения в течение года хранились на записывающем устройстве, а затем предприниматель нес его в налоговую для считывания и сверки. Новая касса освободит бизнес от этой обязанности. Объем бухгалтерской и налоговой отчетности будет значительно сокращен (в частности, отпадет необходимость в обязательном ведении первичной учетной документации). Со временем общение онлайн отменит бумажную отчетность. Покупатель также будет получать чеки в электронном виде. Сократятся соответственно затраты на техобслуживание. Кроме того, по мнению налоговиков, новшество обеспечит для бизнеса здоровые конкурентные условия, сократив сектор теневой экономики.

Как пояснила Елена Афонина, новые правила дадут возможность налоговикам в онлайн-режиме отслеживать все торговые операции предприятий, что позволит направлять проверки только к тем предпринимателям, деятельность которых вызывает подозрения: добросовестные предприниматели будут полностью избавлены от визитов налоговых инспекторов.

Онлайн-кассы помогут вести бизнес-аналитику: отслеживать, какие товары и в какие часы дня или дни недели пользуются повышенным спросом, контролировать продавцов, эффективнее планировать работу.

Как пояснили налоговики, иметь контрольно-кассовую технику теперь обязаны все предприниматели, включая тех, на кого ранее это требование не распространялось. Исключение принято лишь для работающих в удаленных труднодоступных населенных пунктах, где случаются перебои с Интернетом.

Для работающих по патенту или на едином налоге на вмененный доход дается отсрочка на год. Для них час «икс» наступит 1 июля 2018 года. А вот предприятия, торгующие алкоголем, в том числе пивом, уже с 1 апреля этого года работают в режиме реального времени.

Сегодня на Ставрополье в новом режиме работает уже 53 процента предпринимателей. В распоряжении отстающих осталось около двух недель. Налоговики готовы учесть тот ажиотаж, из-за которого поставки оборудования можно ждать месяц и более. Если на момент проверки на руках не окажется договора о покупке ККТ, придется платить штраф. Кстати, размер его значительно превышает стоимость техники. Да и кроме того за покупку онлайн-кассы предприниматель получает право на налоговый вычет в размере до 18 тысяч рублей на одну ККТ. Правда, только в следующем году.

Зарегистрировать новую контрольно-кассовую технику можно в личном кабинете налогоплательщика, что существенно экономит время и деньги. Но если возникнут трудности, можно приехать в налоговую инспекцию, где специалисты окажут помощь.

На вопрос журналистов, будут ли отныне закрываться двери магазинов на неопределенный срок в случае обрыва или перегруженности интернет-линии, налоговики успокоили: такой необходимости не возникнет, касса будет накапливать данные, а как только соединение будет восстановлено, передаст данные в налоговую службу.

Кирилл Кузьмин отметил, что не является противником реформы, хотя и считает, что законодательство о модернизации кассового хозяйства требует доработки. В частности, по его мнению, нет необходимости в ККТ для тех, кто работает по патенту, например преподавателей, занимающихся репетиторством. Также непонятно, как будет осуществляться торговля на рынках и ярмарках, как вести онлайн-отчетность с вендинговых автоматов, в которых можно купить напитки, снеки, шоколадные батончики и другую мелочовку. Он попросил журналистов напомнить предпринимателям, что в крае существует институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, куда можно обратиться за бесплатной профессиональной помощью в случае разногласий с налоговыми органами.