Превратить любимый город в сказку реально. Все дело, по сути, в одном – в желании самих горожан. К этому выводу пришли участники летней школы Комитета гражданских инициатив, которая прошла в Ставрополе в начале июня.

Фото Ксении Макаровой. Президент Торгово-промышленной палаты СК Борис Оболенец

Школу посетили около ста человек из разных городов России. Новые знания по итогам занятий разлетелись не только в Ставрополе, но и в Воронеже, Махачкале, Минеральных Водах, Георгиевске. Обучение проходило в краевой Торгово-промышленной палате. Аудитория собралась заинтересованная – и гражданские активисты, и предприниматели, и депутаты, и экологи, и журналисты, представители муниципалитетов и образовательных структур, общественных организаций.

– Город, – отметил руководитель проекта «Университет КГИ» Андрей Егоров, – не просто нагромождение зданий, а прежде всего люди. Сейчас нежелание что-либо менять – большая проблема для разных регионов России, вот мы и решили посетить несколько городов с летней школой.

ЗАЧЕМ НАМ ОБЩИЙ ДОМ?

От имени ставропольцев выступил один из организаторов семинара, президент региональной Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец, который давно работает над благоустройством города.

– Вопрос непростой, – подчеркнул он, – как нам сделать так, чтобы мы все могли влиять на то пространство, в котором живем, – и на столицу края, и на остальные города в регионе? Я убедился на практике, что на самом деле глас общественности должен быть слышен всегда. Мы должны быть помощниками для администрации города, ведь вокруг нас много проблем. Недавно был случай с блогером Ильёй Варламовым, его дважды облили зеленкой, после этого в «Новой газете» вышел материал о беспределе, который происходит в «Перспективном». Разумеется, в столице края есть и другие проблемы – это непрерывный снос насаждений, хотя город и считается зеленым. Например, вырубают парк Победы, построенный на его территории микрорайон «Гарден сити» – большая боль для горожан.

В качестве образца мегаполиса, которому удалось решить всевозможные трудности, Борис Оболенец привел в пример бразильский город Куритиба. Его называют городом для людей. Там все началось с того, что местные жители выработали свою модель развития, после этого начали ее реализовывать. И если в начале этого проекта в полисе жили около 120 тысяч человек, то после воплощения проекта население перевалило за миллион. Мусор был одной из огромнейших проблем города. Как власти разобрались с хаосом и бардаком? Они установили в кварталах огромные металлические контейнеры для сортировки отходов. За большие объемы принесенных бумажек, бутылок и прочего жителям давали талоны на проезд или на продукты. Такая идея полезных бонусов за хлам привела к тому, что вскоре тысячи детей расчистили всю округу от залежей хлама.

Со стихийной застройкой в Куритибе тоже разобрались нестандартно. Выход нашли в том, что за все здания, которые бизнесмены строят выше нормы, их обязали выплачивать большой налог в казну города или же платить за ремонт исторических зданий. Перечисленные и прочие новации дали результат – Куритиба стал чудным местом для жизни, даже зарплата тут выросла в 3,5 раза.

ТЕОРИЯ МАЛЫХ ДЕЛ

Интересные инструменты по преобразованию города предложил один из экспертов Комитета гражданских инициатив Вячеслав Бахмин. Он представил аудитории, какой может быть современная городская жизнь, и объяснил, каковы новые формы активности граждан. Согласно его анализу, у нас в стране неравнодушные активные люди начинают взаимодействовать, искать пути решения наболевших вопросов. И самое главное, убеждают-таки муниципальные власти в том, что им выгодно делать город удобным и счастливым для всех. К примеру, живет обыватель в квартире, никого не трогает и вдруг узнает, что его родной и любимый дом будут сносить. Он начинает думать, читать об этом, беседует с соседями. Так и появляется некая гражданская активность. Недавнее решение о сносе пятиэтажек в Москве всколыхнуло многих, кто раньше «спал». Люди даже вышли на площадь, поскольку администрация занялась решением их судьбы, не посоветовавшись с ними, собственниками жилья.

Вообще, Вячеслав Бахмин был оптимистичен. Исследователь озвучил свои мысли о возникновении городского гражданского активизма.

– Он существовал и раньше, в последнее время волна его стала сильнее. Наверное, это связано с появлением нового поколения, – размышлял эксперт. – Возьмем молодежь до 30 лет, у которой уже есть свой бизнес, она знает разные языки, бывает за рубежом и принимает решение остаться жить на родине. И вот живут они, молодые и энергичные, хотят сделать страну благополучной и своими руками улучшать мир вокруг. Их лозунг – город принадлежит горожанам, их акцент – на теории малых дел. Думаю, вам стоит их замечать и присоединяться к их проектам. На помощь организаторам идут информационные технологии. Которые, кстати, здорово способствуют объединению людей. Благодаря Интернету стало проще искать волонтеров, особенно после стихийных бедствий.

ГДЕ ВЗЯТЬ РЕСУРСЫ?

На семинаре «Право на город – город как общий дом» не могли обойти тему того, где же брать силы, средства и свободные руки для реализации всего задуманного. Так вот, обычно поиск ресурсов начинается и заканчивается деньгами, рассказал Вячеслав Бахмин. Люди участвуют в конкурсах, грантах, ищут заинтересованных бизнесменов. Но на деле поле для добычи ресурсов гораздо шире.

– Средства придут, если начать использовать не денежные запасы. Техника, помещение, транспорт, продукты – безусловно, все это пригодится для того, что вы задумали. Но главное, без чего дела не будет, – это ваши партнеры и единомышленники, – уверен Бахмин. – Именно они и станут применять свои нематериальные ресурсы в работе. Такие, как знания, умения, опыт, время, технологии, информация, авторитет, имидж, любовь к малой родине, мифы и легенды. Здесь в пример стоит привести Великий Устюг и Мышкин. Они придумали свою «фишку», свой ресурс. Это стало для города основой прибыли от туризма. Стоит прикинуть, какой опыт уже имеется у разных групп людей в вашем городе. После определить, что уже работает в этом направлении, выявить лидеров и их ресурсы. Затем составить карту ресурсов, обсудить все с коллегами.

ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ

На семинаре не обошли стороной и тему так называемой экономики обмена. Идея ее чрезвычайно полезна. Горожанин делится своим имуществом или умениями с другим горожанином. Или другой случай: кто-то едет на работу, а его соседу по пути. Они договариваются и перемещаются вместе в одном авто. Подобная экономика под девизом «давайте делиться» приводит к тому, что благодаря соучастию все неплохо экономят. Новизна тут в том, что сейчас благодаря сократившейся информационной дистанции между людьми эти ресурсы стали доступнее.

Услуга за услугу – это проект «Банк времени». Если вы неплохо моете пол, но не знаете английского, можно найти того, кто не любит убирать, но ему нравится передавать свои знания в области иностранных языков. Также теперь можно дарить все, что угодно, кому угодно с помощью идеи «Дарудар». На их сайте висит лозунг: «На «Дарударе» мы дарим друг другу свои услуги и вещи, безвозмездно и бесплатно». Еще появилась возможность ехать в любом направлении за небольшие вложения в оплату топлива и в комфортной машине благодаря «Блаблакару». Отличный проект «Фудшеринг» – спасение оставшейся еды от гибели. Оказывается, лишние продукты можно не выкидывать, а дарить.

Вот так благодаря экономике обмена сейчас появляются города будущего, города сотрудничества, живые и добрые. И главное, что Россия тоже в тренде.

СОСЕД СОСЕДА ИЗ-ПОД ПЛЕДА

Об изменении мира через довольно приземленный, но действенный способ – поднять с дивана себя и соседа – рассказывала профессор Высшей школы экономики Елена Шомина. Начала она с понятия самоорганизации:

– В Жилищном кодексе прописано то, что мы должны самостоятельно организоваться с соседями. Значит, нам не нужно никаких особых структур и решений, чтобы организовать себя и того, кто живет через стенку. В результате этого создается некое сообщество как итог взаимодействия и общения заинтересованных сторон. Возьмем Ташкент. Там жители дома начинают с того, что обзаводятся общим имуществом – покупают большие чайники и пиалы. И решают общедомовые проблемы мирно за ритуалом чаепития в больших беседках.

Эксперт рассказала также, что в мире распространено такое понятие, как «соседские центры». Это соседское сообщество или сообщество интересов, сообщество места. Получается, что группы горожан имеют конкретную идентичность – они соотносят себя со своим домом и занимаются именно решением проблем согласно их общим домовым потребностям. В нашем же обществе пока добрососедские правила и правила совместного проживания встречаются редко.

Сейчас, отметила профессор, произошла активизация деятельности соседских сообществ в свете реформы ЖКХ. Причина в том, что многоквартирные дома стали ничьими. Управляющие компании превратились в частные, в результате – полный беспредел, связанный с новыми стандартами жилой среды, новыми требованиями жителей.

Хотя, по данным Шоминой, в российских регионах и столице давно работают центры микрорайонов, их еще называют «соседские центры». Это в основном большие помещения, где можно собираться для дискуссий, чаепитий, даже для коллективной зарядки. Очень важно, что в этом направлении к традиционным способам распространения информации среди жителей добавились новые. Люди используют не только доски объявлений на входе в подъезды, распечатанные просьбы и пожелания в лифте, стенгазеты, но и соседский чат в Вотсапе. Добрососедство начинается именно с диалога и доверия.

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ

Для семинаров Комитета гражданских инициатив пригласить в регион Александра Согомонова – дело обычное. Это ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, его лекции часто превращаются в праздник для аудитории. Он строит выступление так, что благодаря некой личной философии и разностороннему богатому взгляду на мир заставляет задуматься о многом едва ли не каждого участника таких школ.

В этот раз он порекомендовал аудитории не думать о том, что предыдущие поколения сделали за нас историю – и все, на этом баста.

– Никакое прошлое не имеет значения для будущей истории города. Не надо бояться все начинать с нуля, часто это даже помогает, – рассуждал Александр Согомонов. – Нужно научиться переворачивать страницы ушедшего и творить свою историю. Это сложно. Но надо как-то начинать и, главное, не стесняться этого. Например, почему ваш подрастающий сын должен гулять по парку имени Ленинского комсомола, если сейчас совсем другое время, другие люди? Я считаю, в названиях улиц должна быть современная логика.

Хорошо сказал о цели двухдневной школы по превращению города в общий дом президент Торгово-промышленной палаты края Борис Оболенец:

– В Ставрополе 500 тысяч жителей, вместе мы можем все. Только от нас, жителей, зависит это. И если по итогам семинара мы хотя бы на полпроцента продвинемся в направлении того, чтобы наш город стал приятнее для жизни, будет очень здорово.