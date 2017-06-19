В Невинномысске проводятся профилактические мероприятия «Внимание – велосипедист!».

Фото: Александр МАЩЕНКО В Невинномысске проходят профилактические мероприятия «Внимание – велосипедист!»

Акция, направленная на повышение безопасности дорожного движения, рассчитана на шесть дней. Госавтоинспекторы организовали информационно – разъяснительную работу не только с взрослыми и несовершеннолетними велосипедистами. Целевая аудитория также – водители автотранспорта, особенно те, что не предоставили преимущество в движении рулевым «железных коней».

Главная цель акции: привлечение внимание водителей и родителей к проблематике детского дорожного травматизма, недопущение ДТП с участием детей-велосипедистов. Для последних сотрудники ГИБДД подготовили специальную памятку. Она, в частности, информирует, что до 14 лет ребята могут ездить на велосипедах только внутри дворов, на специальных площадках, по велодорожкам, выезжать же на дорогу общего пользования строго запрещено.