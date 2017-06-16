Степень ущерба домов, пострадавших от наводнения на Ставрополье, продолжает оценивать комиссия. 333 дома признаны непригодными для жилья, их хозяевам будут выданы жилищные сертификаты.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

880 жилых помещений в девяти районах осмотрены комиссией, поступило еще 300 заявок на экспертную оценку.

Жилищные сертификаты выдают при полной утрате дома. В этом случае владелец обращается в местную администрацию и дожидается оценки комиссии. В зонах подтопления данная услуга бесплатна. После того как было принято решение о непригодности жилья, для дальнейшего проживания документы направляют в органы МЧС и Минстрой России. Затем ждут решения Правительства РФ, которое направляет сертификаты в регион, а тот в свою очередь пострадавшим.

Право действительно год. Жилищный сертификат не отменяет остальных положенных пострадавшим выплат.