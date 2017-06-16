«Круглый стол», прошедший в отделе ГИБДД Невинномысска, по определению не мог быть скучным. Речь ведь шла о вещи, касающейся каждого – безопасности на дорогах.

Фото: Александр МАЩЕНКО Сегодня большую часть скутеристов в Невинномысске составляют пенсионеры Фото: Александр МАЩЕНКО Дорога выходных не знает, обеспечивать безопасность на ней нужно ежесуточно и ежечасно Фото: Александр МАЩЕНКО Дорога выходных не знает, обеспечивать безопасность на ней нужно ежесуточно и ежечасно Фото: Александр МАЩЕНКО Дорога выходных не знает, обеспечивать безопасность на ней нужно ежесуточно и ежечасно

Участие в состоявшемся разговоре приняли госавтоинспекторы, журналисты, представители образовательных организаций, автошкол, страховых компаний. Вел «круглый стол» врио начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Невинномысску, майор полиции К.Будагов.

Как было отмечено, сегодня в арсенале у госавтоинспекторов много форм и методов работы в деле профилактики ДТП. Это рейды, акции, массированные отработки, пропагандистская деятельность… Причем дорога выходных не знает, а значит, обеспечивать безопасность на ней нужно ежесуточно и ежечасно.

Тем не менее, к сожалению, проблема дорожных ЧП будет существовать всегда, пока по улицам и трассам ездят автомобили, мотоциклы и т.д. Например, в Невинномысске за пять месяцев этого года в ДТП получили ранения 47 человек. Обошлось, постучим по дереву, без погибших. Непреложный факт: за каждой аварией – чья-то беспечность и самонадеянность. Взять, к примеру, ДТП с участием пешеходов. В городе химиков в общей массе дорожно-транспортных происшествий они занимают порядка 41 процента.

Причин тому несколько. Часто сами граждане переходят проезжую часть в неположенных местах и попадают под колеса. Кстати, с января по май включительно более 1200 пешеходов в Невинке оштрафовали за различные нарушения ПДД, в основном – за переход улицы вне «зебры». Другой вариант – водители сбивают пешеходов прямо на полосатом «островке безопасности». Кстати, именно на «зебрах», по общероссийской статистике, под колеса транспорта попадает каждый третий «безлошадный» гражданин из числа пострадавших на дороге.

Еще один немаловажный фактор – состояние самих «зебр». Если разметка здесь стерлась, нет освещения, а знак повернут так, что его практически не видно – рано или поздно быть беде! Вообще же в Невинномысске в этом году совершению более трети ДТП способствовали (в той или иной мере) неудовлетворительные дорожные условия. Ответственность за неисполнение обязанностей по организации дорожного движения понесли 17 должностных и три юридических лица.

«Пьяный за рулем – преступник» – эту истину помнят все. Недавно она обрела буквальный смысл: на граждан, попавшихся повторно на пьяной езде, заводят уголовное дело. И что же? За упомянутый период в городе химиков поймали 15 «повторников»! Всего же было выявлено 143 любителя ездить «под хмельком».

Такая еще цифра – 298 граждан перевозили своих детей в автомобилях без применения детских удерживающих устройств. Штраф в три тысячи рублей наверняка сподвигнет родителей приобрести своим чадам автокресло.

Отдельная тема – ДТП с участием детей. В шести дорожных ЧП в Невинномысске пострадало семь маленьких граждан. Особую тревогу вызывает тот факт, что четыре ДТП произошло по вине самих детей-пешеходов. Значит, нужно усилить работу с несовершеннолетними участниками движения и сотрудникам ГАИ, и педагогам в детсадах и школах, и родителям. Результат такая работа дает всегда. Приведем наглядный пример: еще пару-тройку лет назад в Невинномысске часто можно было увидеть подростков, гоняющих на всевозможных скутерах, мотороллерах, мотоциклах. Сейчас же такое явление практически сошло на нет.

Причина? Каждодневная разъяснительная работа с родителями, детьми. Как нельзя кстати пришлись и новации в законодательстве: если раньше для езды на скутерах с определенным объемом двигателя не нужны были права, то теперь обучение в автошколе, сдача экзаменов – обязательны. А безалаберных родителей, сажающих своих чад на «гробы на колесах», ждет серьезное наказание.

Напоследок интересная деталь: как выяснилось, среди будущих скутеристов-курсантов автошкол, сегодня очень много… пенсионеров. Съездить на дачу, на рынок, в магазин, в гости к внукам – здесь двухколесный железный конь главный помощник людей третьего возраста.