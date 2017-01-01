18 июня – День медицинского работника.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Сердечно-сосудистый хирург высшей категории Михаил Гаспарян Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Сердечно-сосудистый хирург высшей категории Михаил Гаспарян Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Сердечно-сосудистый хирург высшей категории Михаил Гаспарян

Отделение сосудистой хирургии Ставропольской краевой клинической больницы располагает сегодня самым современным лечебным и диагностическим оборудованием.

А квалификация врачей позволяет обеспечить помощь пациентам на уровне самых высоких мировых стандартов. Почти ежедневно здесь делают сложнейшие операции на сердце и сосудах. Десятки часов у операционного стола ежемесячно проводит сердечно-сосудистый хирург высшей категории Михаил Гаспарян. 15 июня у него была очередная операция. А уже в ближайшее воскресенье он будет принимать поздравления с профессиональным праздником от родных, коллег и многочисленных пациентов.