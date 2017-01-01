18 июня в России отмечается День медицинского работника.

В канун праздника Ставропольпромстройбанк запустил акцию «Поздравь любимого доктора!» Мы как постоянный информационный партнер банка публикуем поступившие от ставропольцев поздравления

Поздравляем с Днём Медицинского работника!

Поздравляю семью Барыльник из г. Кисловодска, Татьяну Николаевну (гинеколог), Геннадия Алексеевича (врач-стоматолог-ортопед) и Елену Геннадьевну (врач-стоматолог) с их профессиональным праздником, днем медицинского работника. Спасибо, Вам, за руки золотые, за жизни, нам, родных людей.

За Вашу, преданность работе, что мимо горя — не пройдете. Крепкого Вам здоровья и благополучия.

С уважением, Игорь.

Грамотный, чуткий, заботливый, добрый, душевный доктор Жидкова Ольга Николаевна! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Желаю Вам успехов в Вашем нелегком труде, лучших профессиональных достижений и самых высоких похвал! Вы самый лучший доктор, потому что дарите маме душевное спокойствие, а детям – здоровье! Визит к Вам – одно удовольствие!

С уважением, Лукинова Алина Васильевна.

Поздравляю заместителя главного врача по детству поликлиники № 9 Шалину Марию Сергеевну с Днем медицинского работника!

Спасибо Вам большое за чуткость и внимание. Добра и счастья Вашей семье.

С уважением, Жолудева Марина Владимировна.

Профессия медицинской сестры очень ответственная и тяжелая, но при этом одна из самых уважаемых и ценимых во всем мире. От всей души поздравляю с профессиональным праздником милых, добрых, ответственных, заботливых медсестер Метлину Оксану Васильевну и Брынза Светлану Викторовну! Спасибо вам за заботу и опыт. Успехов в труде и благодарных пациентов!

С уважением, Лукинова Алина Васильевна.

Очень хочется поздравить руководителей и сотрудников ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» с днем медработника! Особо хочу поздравить главного врача больницы Лифенко Романа Александровича, зам.глав.врача больницы Ершову Ирину Игоревну, заведующего реанимацией городской больницы Шевчук Глеба Анатольевича! Спасибо Вам за труд, заботу о нас. Благодаря Вашей заботе, люди чувствуют себя лучше, уверенней. Желаю чтобы Вы, наши врачи, никогда не болели, все у вас в жизни и в карьере складывалось отлично. Счастья Вам!!!!!

С уважением, Урезалова Лариса Павловна.

Дорогие наши врачи: Амина, Динур, Карен, Вика, Анжелика и Оля!От всей души поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим!Спасибо Вам огромное за Ваш профессионализм и любовь к профессии. Желаем, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны! Пусть ваша уникальная и благородная профессия всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт и знания помогают людям обрести здоровье. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения. Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро!

С/л Оля, Айшат и Зухра

Городская больница №2, заведующая отделением реабилитации.

Уважаемая Казакова Любовь Петровна, от всей души поздравляю поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником. Ваша профессия бесценна, ваш опыт безграничен. оставайтесь всегда таким квалифицированным специалистом на долгие годы, приходя на помощь людям в любое время не зависимо от своих жизненных ситуаций. Здоровья Вам и успехов в Вашей не простой работе.

С уважением, Романенко Ольга.

ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница»

Уважаемый Лифенко Роман Александрович и весь ваш коллектив высокопрофессиональных медицинских работников, дорогие и горячо любимые люди в белых халатах! Не найти тех слов, которые бы выразили мою признательность и благодарность за ваш сложный, но такой важный для всех людей труд! В ваших руках наше здоровье, а иногда и наши жизни. Низкий поклон всем медицинским работникам – врачам всех специальностей, медсестрам, всему персоналу Вашей больницы.

С уважением, Бондаренко Людмила Петровна.

ГБУСОН «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ».

Уже много лет наша семья отдыхает в санатории «Кавказ». Современная медицина эффективно использует передовые методы лечения и профилактики заболеваний. Однако успех врачевания определяется не только навыками и знаниями, но и особыми человеческими качествами, которые присущи людям этой профессии. Отзывчивость, доброта, забота и бескорыстие неизменно отличают большинство медицинских работников центра «Кавказ»: Датаяшеву Умукусум Карамовну, Козыреву Любовь Вениаминовну, Ожерельева Александра Владимировича, Рогову Валерию Викторовну, Щербаченко Людмилу Михайловну, Ткачёву Елену Алексеевну. Мы искренне благодарим вас за профессионализм и человеколюбие, добрые руки и чуткие сердца. В канун праздника примите пожелания благополучия, счастья, успехов, сил, оптимизма, а самое главное, того, что вы сами щедро дарите людям — крепкого здоровья!

С уважением, семья Купиных – Галина Ивановна, Татьяна и Светлана.