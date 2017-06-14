Фото: пресс-служба Думы СК Валентина Муравьева

13-15 июня в Чешском городе Остраве Ставрополье участвует в шестой министерской конференция по окружающей среде и охране здоровья. Причем наш край – единственный представитель России.

Конференция призвана разработать и воплотить в жизнь экологическую политику, призванную сохранить здоровье человека. В конференции Европейского процесса в составе делегации Ставрополья участвует председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьева.