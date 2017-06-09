В 11 районах края завершаются защитные мероприятия против саранчовых. Речь об этом шла на Всероссийском видеоселекторе, который прошел по инициативе Минсельхоза РФ.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Обработка полей Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Саранча Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства региона Романа Коврыги, всего вредители обнаружены в 16 районах края, заселение стадными видами выявлено на площади 287 тысяч га. На сегодняшний день обследовано 800 тысяч га сельскохозяйственных угодий. Защитные мероприятия проведены в 11 районах на площади 275 тысяч га или 96% от заселенной территории. Задействовано 123 единицы наземной техники и 26 авиабортов.

Аграрии края обеспечены необходимыми препаратами в полном объеме, заверили в региональном агроведомстве. Как прозвучало в ходе видеомоста, Ставропольский край – один из самых продовольственных регионов России, и поэтому борьбе с вредителями здесь стоит уделить самое повышенное внимание.