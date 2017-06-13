Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов принял участие в работе круглого стола, темой которого стало состояние экологической безопасности в Ставропольском крае.

Фото: пресс-служба Думы СК Фото: пресс-служба Думы СК Фото: пресс-служба Думы СК

Инициатором проведения мероприятия выступило ООО «Ставролен». Его генеральный директор, депутат Думы Ставропольского края Анатолий Афонин перед началом круглого стола познакомил его участников, в числе которых были представители природоохранных структур и научного сообщества края, с работой предприятия, рассказал о том, как осуществляется работа по обеспечению экологической безопасности производства.

Открывая работу круглого стола, заседание которого проходило в администрации Буденновска, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов отметил, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. По словам спикера, вопросы экологии всегда были в числе приоритетных. В этой сфере в нашем регионе действует девять базовых законов. И работа по приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с постоянно изменяющимся федеральным законодательством продолжается. На контроле краевых депутатов сегодня находятся актуальные как для всей страны, так и для нашего региона проблемы. Среди них и обращение с твердыми бытовыми отходами, и воздействие на окружающую среду выбросов промышленного производства:

– Ответственность за окружающую среду лежит на всех нас: и на органах власти, и на бизнесе, и на каждом жителе края. Мы живем в удивительно красивом и богатом регионе. У нас есть и горы, и леса, и степи, и уникальные минеральные источники, и многое другое, что требует заботы и бережного обращения. Поэтому, я считаю, одной из самых серьезных задач для нас остается воспитание высокой экологической культуры населения, прививать которую необходимо со школьной скамьи, – подчеркнул Геннадий Ягубов.

Осознанием важности поднятой темы были отмечены все выступления экспертов круглого стола. Особенный интерес вызвала информация об основных направлениях природоохранной деятельности ООО «Ставролен», а также доклад департамента Росприроднадзора по СКФО о состоянии экологической безопасности в Ставропольском крае. Отдельное внимание было уделено экологическому состоянию озера Буйвола и мероприятиям по его благоустройству. Было проведено комплексное исследование водоема учеными Северо-Кавказского федерального университета. Целью этой работы явилась полная оценка экологического состояния озера и выработка рекомендаций по обеспечению экологических нормативов. Результатом исследования явилось полное опровержение мнения о близком к катастрофическому экологическом состоянии Буйволы.