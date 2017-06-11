Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Фото: пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова

У ребят, отдыхающих в пришкольном лагере «Патриот», что при Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова, интересный досуг. На днях физкультразминку у них провели зампред СРО общества «Динамо» Андрей Коршунов и директор школы Алексей Хитров.

Как сообщил начальник пресс-бюро школы И. Погосов, по ходу занятий детям рассказали о вреде и последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ, об административной и уголовной ответственности, о людях, которые специально ищут малолетних глупцов, чтобы приучить их к наркотическим средствам. Вспомнили, конечно, и истории высших достижений известных спортсменов-земляков. В свою очередь, воспитанники школы показали гостю ход полуфинальных стрельб на ежегодный краевой кубок, посвященный памяти полковника Владимира Долгушина — спортсмена и офицера, посвятившего немалую часть своей жизни подготовке бойцов спецназа.