Фото: из архива газеты «СП» Детская площадка

В Октябрьском районе краевого центра глава Ставрополя Андрей Джатдоев провел встречу со старшими многоэтажек, где обсудили реализацию проектов, попавших в федеральную программу формирования современной городской среды.

По словам мэра города, необходимо взаимодействие с жильцами домов, так как именно они решают какие работы нужны их двору, а также подключаются к разработке эскизов. Так, на этой встрече старшие домов высказали свои пожелания после просмотра дизайн-проекта, и А. Джатдоев поручил внести туда корректировки.

Справка: благоустройство осуществляется в рамках федеральной программы «Городская среда», на которую городу выделено около 90 млн рублей. За эти средства еще 12 территорий многоэтажек и центральная часть будут приведены в порядок.