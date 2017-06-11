Фото ГУ ПАСС СК Фото ГУ ПАСС СК Один из участников поисков девочки – водитель пожарной машины ПЧ №144 ПАСС СК села Тахта Ипатовского района Сергей Коляко

В ночь с 11 на 12 июня на личный телефон начальника ПЧ № 144 ПАСС СК села Тахта Ипатовского района поступил звонок от главы местной администрации. Женщина просила помочь найти 9-летнюю девочку, которая вместе с мамой приехала в гости в Тахту и пропала. Сначала родительница пыталась найти дочь сама, но позже обратилась за помощью.

Вся пожарная часть ПАСС СК, сообщила пресс-служба ведомства, встала по тревоге и отправилась на поиски ребенка. К ним подключились все местные службы – сотрудники полиции и водоканала, кинологи и волонтеры. Ночью люди шли, подсвечивая фонариками, цепью на расстоянии 10-12 метров. Проверяли заброшенные дома, кусты, подворья, территории местных водоемов. С наступлением утра видимость улучшилась, и удалось разглядеть слабые следы, ведущие в сторону горохового поля. Пассовец вместе с участковым увидел на поле небольшой бугорок травы. Под ним и обнаружили пропавшую девочку. Малышка самостоятельно построила себе ночлег и осталась в нем, не отзываясь на голоса ищущих ее людей. Позже девочка сказала, что дожидалась прихода матери.