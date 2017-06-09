Ставрополь отметил День России. Вопреки самым тревожным ожиданиям погода не подвела: весь день светило солнце и дул свежий ветер. Чистое летнее небо то и дело сменялось густой облачностью.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День России в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Потоки людей оживили центр города от Крепостной горы до Дворца культуры и спорта: на всем этом промежутке витала праздничная атмосфера.

Одно из главных событий праздника прошло под девизом «Россия-Ставрополь-МЫ!» на Крепостной горе, к которому присоединились около пяти тысяч жителей и гостей краевого центра, в том числе, губернатор Владимир Владимиров.

– Наша страна существует тысячу лет. Изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие наши предки создавали то, что окружает нас. Сегодняшний праздник напоминает о них – о предшественниках, передавших нам страну. И мы хотим, чтобы и впредь она была великой и могущественной; объединяла всех, кто считает ее своей Родиной, посвящает ей труд, связывает с ней будущее своих детей, – обратился Владимир Владимиров к ставропольцам на главной площадке праздника.

После, глава региона и все участники события вместе исполнили Государственный гимн Российской Федерации.

Вообще, мероприятия праздника раскинулись по трем основным точкам: Крепостная гора, Драматический театр им. Лермонтова и Дворец культуры и спорта. В течение всего дня на сцене, расположенной на Крепостной горе, выступали самые различные музыкальные коллективы: от русских инструментальных до более современных. У памятника Суворову проводились казачьи пляски: каждый желающий мог встать в один ряд с танцорами и научиться ритмичным движениям гордого кавказского танца. По всей Крепостной горе располагались различные мини-площадки для детей, на которых последние имели возможность выигрывать призы.

Спускаясь ниже, можно было заметить тематическую ярмарку: торговали атрибутикой, связанной как с современной Россией, так и с отдельными национальными традициями. Таким образом проспект Октябрьской революции стал частью всеобщего праздника.

Ближе к театру звучали звонкие голоса: это народные ансамбли исполняли танцевальные песни в театральном сквере. Там же устраивались литературные выступления поэтов и литераторов. В парке Победы проходило празднование 180-летия и церемония открытия «Пушкинской» скамейки. Отметился также и Дворец детского творчества, у подножья которого проходила детская программа «Моя любимая Россия».

Особое внимание привлекал большой экран во дворе Дворца культуры и спорта. Там был организован кинопоказ под открытым небом. Транслировали современные детские мультфильмы. Художники также нашли способ стать частью праздника. Так на Александровской площади раскинулась художественная инсталляция и плэнер «Вместе мы – Россия!»

Ближе к вечеру праздник обрел соответствующие краски: на Крепостную гору начала стекаться молодежь, все готовились к апофеозу дня – праздничному концерту «Танцуй, Россия!». Под лучами уходящего солнца сотни молодых людей забыли на весь оставшийся день о стеснении и отдались волшебству музыки. Под танцевальные треки толпа двигалась и восторженно подпевала самым популярным хитам сегодняшних дней.

В целом День России прошел традиционно: по всему городу мелькали государственные флаги, дети бегали с разрисованными лицами. Российский триколор красовался на многих зданиях и автомобилях. На весь день Ставрополь объединился со всей Россией во всеобщем праздновании одного из самых значимых дней для страны.