Ставрополь собирается масштабно отметить День России.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Масса мероприятий запланирована на 12 июня: концерт от Ставропольского президентского кадетского училища, который пройдет на площади перед Ставропольским ДКиС, кинопоказ мультика «Исторические заклепки» в киноклубе «Чапаевец», соревнования детей в лучшем рисунке на асфальте «У нас Родина одна» на Крепостной горе, там же пройдет конкурс «Мисс Россия – Ставрополь», фестиваль радиоуправляемых моделей «Вперед, Россия!», начнет работать площадка по аквагриму «Рисую Россию», площадка «Казачья станица Ставропольская», дети смогут поучаствовать в игровой программе «Мы Россияне», состоится турнир по киберфутболу, робофутболу «Кибер пространство для интеллектуалов», откроется фотозона «РОССИЯ СТАВРОПОЛЬ МЫ», выставка народных промыслов «Многоликая Россия», концерт «Просторы России» порадует пришедших по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а. Все эти мероприятия стартуют в 11:00.

В полдень на Крепостной горе праздничное настроение создаст концерт «Россия – Ставрополь – МЫ!», а на другом конце города, в парке «Победы» – «Мы – дети России», кроме того, выставка картин и пленэр «Вместе мы – Россия» будут приобщать прохожих к искусству на Александровской площади, а на бульваре генерала Ермолова откроется выставка-ярмарка народных изделий.

В 13:00 жителей и гостей города ожидает программа, подготовленная спортивными объединениями «Ставропольский физкульт-привет!» на площади 200-летия, фестиваль организаций людей с ограниченными возможностями «Жизнь моя – моя Россия» на Проспекте Октябрьской революции, детская программа «Моя любимая Россия», которая пройдет одновременно в трех местах города: на ул. Ленина, 292, просп. Юности, 20, ул. Пирогова, 34/4 и просмотр мультфильма «Три богатыря на дальних берегах» в ДК «Мир».

Час передышки и уже в 15:00 ставропольчан приглашают посетить парк «Центральный», где в честь его 180-летия откроют Пушкинскую скамейку. В 16:00 в сквере около Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова начнет действовать Литературная площадка «С чего начинается Родина?». В 17:00, на том же месте, культурный центр ГУ МВД России по Ставропольскому краю представит праздничную программу «Моя Россия – моя страна», в шесть часов вечера настанет время романсов, которыми можно будет насладиться в исполнении ансамбля русского романса «Осень» Ставропольского ДКиС, кстати, на площади перед Дворцом культуры и спорта будут демонстрировать фильм под открытым небом, а на Крепостной горе, в это же время, будет идти концерт для молодежи «Мы живем в России!». Для тех, кто еще не устал веселиться, в 19:00 настанет время танцев на праздничной дискотеке «Танцуй, Россия!» от радиостанции «Русское радио» на Крепостной горе.