9 июня в Шпаковском районе Ставрополья, на базе СНИИСХа, прошел краевой День поля.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Совещание на тему «Состояние посевов озимых зерновых культур и прогноз урожайности в 2017 году» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Совещание на тему «Состояние посевов озимых зерновых культур и прогноз урожайности в 2017 году» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

В его работе приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и министр сельского хозяйства Владимир Ситников.

Традиционно эта встреча проходит в преддверии уборочной страды. Ученые и специалисты обсудили состояние посевов озимых зерновых культур и озвучили прогноз урожайности.

В рамках Дня поля прошла демонстрация сельхозтехники. Цель выставки, по словам Николая Великданя – популяризация современной инновационной техники, предназначенной для выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, заготовки кормов по ресурсосберегающим технологиям. Основные задачи – пропаганда научно-технических достижений и передового опыта в осуществлении технологий обработки почвы, уборки урожая, заготовки кормов, сближение позиций завода и сельхозпроизводителей края на основе формирования оптимальных цен реализации машиностроительной продукции, учитывающих соотношение цена-качество. Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники и тест-драйв машин в полевых условиях организовал ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».