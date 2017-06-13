В преддверии уборочной страды в Шпаковском районе на базе СНИИСХа и под эгидой регионального аграрного ведомства прошел краевой День поля.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Краевой День поля 2017 на Ставрополье Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Совещание на тему «Состояние посевов озимых зерновых культур и прогноз урожайности в 2017 году» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Совещание на тему «Состояние посевов озимых зерновых культур и прогноз урожайности в 2017 году» Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Ставрополье – зона качественного зерна, отметил на торжественном открытии экспозиции первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Он напомнил, что губернатор Владимир Владимиров ставит задачу значительно улучшить показатели в растениеводстве. А без качественных семян и современной техники выполнить ее нереально. В настоящее время в крае продолжается реализация программы субсидирования производителей сельскохозяйственной техники. С начала года зарегистрировано 335 договоров более чем на 4 миллиарда рублей по приобретению 770 различных агромашин и комплексов со скидкой в пятнадцать процентов. Объем господдержки достиг почти 1 миллиарда рублей. Уже в нынешнем году региональные аграрии, прежде всего благодаря этой поддержке, смогли приобрести более семисот единиц техники, в том числе свыше двухсот тракторов, 142 зерноуборочных комбайна, более трехсот агрегатов посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйственной техники.

Напомним, что в минувшем году краевые сельхозпроизводители купили более полутысячи тракторов, примерно столько же зерно- и кормоуборочных комбайнов, 226 автомобилей и свыше одной тысячи единиц посевной, почвообрабатывающей и другой техники. Многое из перечисленного закуплено в рамках федеральных и региональных программ по техническому переоснащению отрасли при поддержке краевого агромаша. Кстати, в прошлом году предприятия, входящие в Союз сельхозмашиностроителей Ставрополья, произвели и реализовали продукции более чем на один миллиард рублей, продемонстрировав уверенные темпы роста выпуска продукции.

– Основная цель выставки – популяризация современной инновационной техники, предназначенной для выращивания и уборки сельскохозяйственных культур, заготовки кормов по ресурсосберегающим технологиям, – заметил Николай Великдань. – А также, что немаловажно, сближение позиций предприятий агромаша и крестьян на основе формирования оптимальных расценок на продукцию, учитывающих соотношение цены и качества, фирменное сопровождение реализуемой техники на весь период эксплуатации и многие другие факторы.

Вот уже третий год подряд краевой День поля проводится совместно с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Это, можно сказать, один из стратегических партнеров регионального агропрома: солидная часть уборочной техники, работающей на хлебных полях края, родом с этого предприятия.

Как уже говорилось, обновление парка сельхозтехники – одна из важнейших задач аграрной отрасли края. По оценкам экспертов минсельхоза, более трети комбайнового парка работает за пределами сроков эксплуатации. Для своевременного и качественного проведения уборки зерновых культур край ежегодно вынужден привлекать высокопроизводительные комбайны со стороны. И на предстоящую страду уже заключены договоры на привлечение более одной тысячи железных «варягов». Чтобы уменьшить эту зависимость, в рамках прошедшего недавно в Ростове-на-Дону II Всероссийского форума продовольственной безопасности состоялось подписание соглашения между министерством сельского хозяйства СК и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», в рамках которого компания обязуется обеспечить поставку ставропольским аграриям зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, косилок и тракторов на льготных условиях.

В экспозиции было представлено более двадцати образцов крупногабаритной техники, большая часть из которых прошла тест-драйв, что называется, в полевых условиях. Его свидетелями стали специалисты многих сельхозпредприятий и фермерских хозяйств края, заместитель председателя Думы Ставропольского края Александр Кузьмин, депутаты. По словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, именно с помощью таких современных «умных» машин осуществляется техническая модернизация АПК, внедрение передовых агротехнологий, которые обязательно внесут свою лепту в производство рентабельных культур, востребованных рынком.

– День поля – финишная прямая перед началом уборочных работ, – констатировал глава регионального аграрного ведомства. – Представленные сегодня ставропольскими учеными сорта сельхозкультур – свидетельство солидного потенциала регионального агропрома. Наши сорта успешно конкурируют с лучшими образцами ведущих профильных НИИ России и завоевывают новые рынки. Это залог хороших урожаев в будущем и гарантия стабильного развития отрасли в регионе. В этом году кардинально изменился формат проведения Дня поля. Как показала практика, эксперимент оправдал себя на 100 процентов. Мы не только наметили планы по формированию урожая, но и продемонстрировали весь потенциал агропромышленного комплекса края. Главная задача сейчас – использовать эти возможности для получения высоких урожаев.

Для всех участников Дня поля ученые СНИИСХа провели экскурсию по опытным полям, на которых в этом году посеяно более тридцати сортов новых культур. Там же сотрудники института представили последние ноу-хау в сфере земледелия, самые свежие данные космического мониторинга полей, раскрыли другие секреты. Аграрии региона обсудили состояние посевов озимых зерновых культур на Ставрополье, познакомились с метеорологическими прогнозами на время предстоящей жатвы, а также обменялись агрономическими хитростями для формирования и получения щедрого и качественного урожая.