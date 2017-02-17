В Ставропольском крае завершился молодежный образовательный форум «Поиск», так называемый «Предмашук», который позволяет подготовится участникам к главному форуму СКФО. Работали со ставропольской командой федеральные тренеры и эксперты.

Наставники поделились знаниями по проектному менеджменту, ораторскому мастерству, помогли развить личные компетенции участников... А начался форум с традиционной презентации концепции форума «Машук». По словам директора «Предмашука» Любови Крысиной, образовательную программу нынешнего форума разрабатывали, учитывая мнение участников предыдущего сезона.

– Мы стараемся создать максимально комфортные условия для развития потенциала молодежи, и «Предмашук» – одна из важных составляющих этой системной работы, – отметила Л. Крысина.

Как подчеркнул заместитель министра образования и молодежной политики края Дмитрий Донецкий, министерство готово помогать всем, кто получит гранты и будет реализовывать свои идеи.

– Численность делегации края в этом году в связи с общим уменьшением квоты меньше, но грантовый фонд остался прежним, а значит, шансы на победу у каждого из вас увеличиваются, – заметил он.