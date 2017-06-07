8 июня — День социального работника. Более 580 труженикам отрасли в Ставрополе вручены различные федеральные и краевые награды.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В Ставропольском Дворце детского творчества состоялось торжественное собрание по случаю Дня социального работника. Представителей этой отрасли приветствовали первый заместитель председателя ПСК И. Ковалёв, который передал им наилучшие пожелания и поздравление губернатора края В. Владимирова.

Социальную стабильность в Ставропольском крае сегодня обеспечивают более 10 тысяч человек. В ведении министерства 107 организаций. Это и центры социального обслуживания, которые есть в каждом районе края, и дома-интернаты как общего типа, так и психоневрологические, и социально-реабилитационные центры для детей и взрослых. В каждом районе также есть центры занятости, занимающиеся вопросами трудоустройства.

Для руководства края социальная сфера является приоритетной. Ежегодно объем бюджетных средств, выделяемых на социальную защиту и социальное обслуживание, увеличивается, и сегодня на эти цели идет практически пятая часть бюджета. Однако возможности государственного кошелька небезграничны. Конечно же, отрасль получает помощь и от тех предпринимателей, которым небезразлична судьба нуждающихся.

С 2013 года в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации увеличилась средняя заработная плата отдельных категорий работников отрасли. В сравнении с 2012 годом она выросла с 8,7 до 17,4 тысячи рублей, то есть практически вдвое. В текущем году планируется ее дальнейшее повышение.

В этом году только к Дню социального работника различные награды получил 581 человек. 28 человек отмечены почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. 10 социальных работников награждены медалями «За доблестный труд» III степени. Почетными грамотами губернатора Ставропольского края отмечены 80 человек, 39 тружеников социальной сферы награждены почетными грамотами Думы Ставропольского края.