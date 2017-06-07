Как мы уже сообщали, вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку в Андроповском районе Ставрополья.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

Пилот в больнице. Авиапроисшествие произошло утром 7 июня в трех километрах южнее села Курсавка во время проведения сельскохозяйственных работ.

По факту крушения следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ провели проверку. По версии следствия, вертолет МИ-2, выполняя авиахимработы по опрыскиванию полей, при проведении маневра, зацепился за высоковольтные линии электропередачи и рухнул на землю. Вертолет получил повреждения и частично разрушен, 32-летний пилот, житель города Ессентуки, с тупой травмой живота госпитализирован. По мнению следователей, причина падения – ошибка пилота.