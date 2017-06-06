В Пятигорске на сцене Театра оперетты прошла церемония закрытия Международного юношеского конкурса пианистов имени Василия Сафонова.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Елисей Мысин

В течение шести дней 72 молодых музыканта (от 7 до 15 лет) из России, ближнего и дальнего зарубежья представляли свое исполнительское мастерство на суд компетентного жюри.

Церемонию награждения открыли заместитель председателя правительства Ставропольского края, председатель оргкомитета конкурса Ирина Кувалдина, министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева и заместитель главы администрации Пятигорска Сергей Нестяков.

Самому юному участнику, уже успевшему прославиться на всю страну ставропольчанину Елисею Мысину, Ирина Кувалдина вручила одну из специальных наград конкурса – Приз губернатора Ставропольского края. Еще один спецприз – главы Пятигорска – достался местной пианистке Асе Ходжаян. Пятигорчанин Платон Жадан стал обладателем награды, учрежденной Ставропольским краевым музыкальным колледжем имени В.И. Сафонова.

А Гран-при XII Международного юношеского конкурса пианистов имени Василия Сафонова завоевала пианистка из Москвы Ирэн Пиликян.

Завершилась церемония закрытия ХII Сафоновского конкурса концертом лауреатов.