Фото предоставлено Тароном Атояном

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе города Михайловска прошли состязания XIII спартакиады школьников по дзюдо среди юношей 2001-2002 годов рождения. Успешно выступил в них спортсмен из солечнодольского клуба «Борец» Сергей Иманов, занявший второе место в весовой категории до 73 кг. Он примет участие в первенстве СКФО, которое состоится в сентябре в Грозном.

На следующий день на тех же татами прошло молодежное первенство края по дзюдо среди юношей 1998 – 2000 годов рождения. Ибрагим Асланидзе, также из Солнечнодольска, блестяще победил всех соперников в весе до 90 кг и также попал на первенство СКФО. Оба спортсмена тренируются под руководством мастера спорта Рф по дзюдо и самбо Тарона Атояна.