Ликвидацию последствий стихии и ситуацию на реках Ставрополья обсудили в Минводах на заседании КЧС с участием губернатора края Владимира Владимирова.

Фото пресс-службы губернатора СК На заседании КЧС в Минеральных Водах Фото пресс-службы губернатора СК На заседании КЧС в Минеральных Водах Фото пресс-службы губернатора СК На заседании КЧС в Минеральных Водах

Не терпящие отлагательств работы по ликвидации последствий ЧС почти завершены, теперь пришло время заняться инфраструктурой: канализационными коллекторами, сетями водо- и энергоснабжения, и другими объектами. Работа по сведению угрозы повторения ЧС к минимуму также не должна прекращаться, предупредил губернатор. Так, планируют увеличить проходимость русел крупнейших рек в крае: Кумы, Подкумка, Калауса. Ввиду того, что они же относятся к федеральному ведению, деньги на мероприятия по расчистке русел, дноуглублению и укреплению берегов реки должны привлекаться из российского бюджета. На это, по расчетам министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья понадобится более шести млрд рублей.

Владимир Владимиров в число профилактических мер советовал включить строительство трехметровой дамы – защиты от паводка для жителей села Краснокумского.

Как отчиталась начальник Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нелли Кравченко, осадки с 31 мая по 4 июня не вызвали никаких существенных последствий, но ожидаются дожди с 7 по 10 июня, и за ситуацией будут внимательно следить.

Губернатор в свою очередь потребовал более оперативного прогноза осадков, которые влекут за собой серьезные последствия. Для этого он предложил ведомствам внедрить новые механизмы анализа.