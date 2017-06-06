Много лет тому назад автор этих строк, как и большинство советских школьников, один из летних месяцев проводил в пришкольном лагере. Что запомнилось больше всего? Походы на городской пляж и посещение детских киносеансов.

Фото: Александр МАЩЕНКО Этим летом невинномысскую ребятню ждет интересный и увлекательный отдых

Надо признать, с тех пор в организации летнего отдыха произошли немалые перемены. Например, учитываются те или иные увлечения ребенка – спортивные, творческие и т. д. Но обо всем по порядку.

Этим летом в Невинномысске 15806 мальчишек и девчонок попали в орбиту всевозможных видов организованного отдыха и, что немаловажно, труда. Десять с половиной миллионов рублей выделяется на указанные цели из городской казны. Причем средства бюджета города, направляемые на проведение кампании, будут зачисляться на счета организаторов отдыха, что позволит оперативно производить расчеты с различными организациями, обслуживающими школьные лагеря.

А последних открывается этим летом немало. Это 16 пришкольных, лагерь при реабилитационном центре «Гавань» (для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), лагерь «Ровесник» (для школьников, нуждающихся в психолого-педагогической помощи). Не забыли в городе химиков и про ребят с творческими наклонностями, а также про юных экологов. Для них на базе Дворца детского творчества открывают, соответственно, лагеря дневного пребывания «Радужный терем» и «Тополек».

Отдельно стоит сказать про загородные площадки. Началась первая смена (всего их будет три) в оздоровительно-образовательном лагере «Гренада». Здесь же организуют дополнительно две специальные смены для детей, состоящих на всех видах профилактического учета. Практика показала: после «Гренады» так называемых трудных подростков не узнать! Игры, экскурсии, общение с интересными людьми – времени на, скажем так, шалости просто не остается.

Ну а в этом году для подопечных «Вертикали» подготовили еще и интересную «Кейс-игру» финансовой направленности. Как спланировать бюджет семьи, что такое инвестирование и услуги инвестиционных организаций? В доступной форме до ребят доведут эту и другую информацию. Более того, по итогам смен специалисты разработают программу «Азбука финансовой грамотности», которую в дальнейшем будут использовать во всех выездных лагерях Ставрополья.

Что еще? Большое внимание будет уделено отдыху юных спортсменов Невинномысска. 265 ребят отправятся в спортивно-оздоровительные лагеря на Черноморское побережье. Здесь есть все условия также для тренировочного процесса. Так что осенью мы вправе ждать от ребят медальный «дождь».

Немаловажный вопрос: во сколько родителям обойдется отдых их чад? Оплатить нужно будет четвертую часть стоимости путевки. Смена в пришкольном лагере, к примеру, потянет на 650 рублей, в выездном спортивном (на море) – на 2578 целковых. Такой еще момент: в муниципальных лагерях без взимания родительской платы смогут оздоровиться дети-инвалиды, дети-сироты, ребята из малоимущих семей, ряд других категорий несовершеннолетних.

Важная деталь: этим летом в Невинномысске подростки имеют возможность не только отдохнуть, но и подзаработать на карманные расходы. Только в школьных ремонтных бригадах при содействии городского центра занятости организуют 464 временных рабочих места для ребят в возрасте от 14 до 18 лет.