Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Пострадавшие от майских паводков в Ставропольском крае продолжают получать компенсационные выплаты.

К обеду 7 июня статистика предоставленной материальной помощи такова: 10 тысяч рублей получили 9684 пострадавших, 50 тысяч получили 176 подтопленцев, потерявших часть имущества. Для тех, у кого ситуация наиболее критическая – полная утрата имущества, предусмотрена компенсация 100 тысяч рублей, ее получили 202 человека.

Более 125 миллионов рублей было израсходовано на представление материальной помощи 3057 семьям.