300-летняя липа, потомок ставропольского Черного леса, которая растет у фонтана «Мальчик и девочка» в Ставрополе, получила имя поэта Михаила Лермонтова.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Около дерева поместили табло, из которого можно узнать о посещении поэтом Ставрополя и его отношении к дереву. За два года, что поэт прожил здесь, ему приглянулась липа, под которой он любил работать и читать стихи.

Как выяснили ставропольские экологи, в Ставрополе находится около двух тысяч многовековых деревьев и 37 из них связаны с судьбами исторических личностей. Поэтому скоро у деревьев появятся информационные таблички о пребывании здесь Александра Пушкина, Льва Толстого и других. Проект посвящен Году экологии и 240-летию Ставрополя.

На праздничном заседании Общественного экологического совета глава города Андрей Джатдоев вручил его активистам благодарственные письма.