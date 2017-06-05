Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

На заседании краевой антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Владимир Владимиров, говорили о защите Ставрополья от террористических угроз. В заседании участвовали руководители региональных управлений силовых и правоохранительных структур, краевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

За профессионализм, проявленный во время устранения последствий стихии на Ставрополье, Владимир Владимиров выразил благодарность руководству и личному составу краевых управлений МЧС, МВД, Росгвардии и прокуратуры.

Обсудили и безопасность во время мероприятий к предстоящему празднику – Дню России. А также вопросы нелегального въезда иностранцев без гражданства в страну и вовлечение их в экстремистскую деятельность.